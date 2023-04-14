Кулеба: найкращі гарантії безпеки у короткостроковій перспективі - постачання Україні F-16

Постачання Україні винищувачів F-16 та прискорення передачі іншого озброєння є найкращими гарантіями безпеки для нашої країни у короткостроковій перспективі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю журналісту Вадиму Карп'яку.
За словами чиновника, він очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня зробить крок до членства України в Альянсі та вирішить питання гарантій безпеки для нашої країни.
Він зазначив, що у питанні гарантій йдеться про комплексне вирішення проблеми. У цьому контексті варто орієнтуватися на Київський безпековий договір, додав очільник МЗС.
"У короткостроковій перспективі, звичайно, найкращою гарантією нашої безпеки є прискорення поставок зброї та снарядів, сильне прискорення та прийняття позитивного рішення про надання Україні літаків F-16", - зазначив Кулеба.
Міністр уточнив, що над цим триває щоденна робота.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном закликав розпочати постачання F-16.
Також ми писали, що командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, чому наша країна так потребує F-16.
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