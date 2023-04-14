Кулеба: лучшие гарантии безопасности в краткосрочной перспективе - поставки Украине F-16

По словам чиновника, он ожидает, что саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля сделает шаг к членству Украины в Альянсе и решит вопрос гарантий безопасности для нашей страны.

Он отметил, что в вопросе гарантий речь идет о комплексном решении проблемы. В этом контексте стоит ориентироваться на Киевский договор безопасности, добавил глава МИД.

"В краткосрочной перспективе, конечно, лучшей гарантией нашей безопасности является ускорение поставок оружия и снарядов, сильное ускорение, и принятие положительного решения о предоставлении Украине самолетов F-16", - отметил Кулеба.

Министр уточнил, что над этим ведется ежедневная работа.