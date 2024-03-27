Кулеба навів три аргументи, чому Україні якнайшвидше потрібні додаткові системи Patriot
Україні якнайшвидше потрібні додаткових систем ППО, зокрема Patriot, на тлі збільшення інтенсивності російських повітряних атак балістичними ракетами.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу для світових ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
Кулеба зазначив, що Росія посилила повітряний терор проти України та лише за тиждень з 18 по 24 березня запустила 190 ракет різних типів, 140 безпілотників "Шахед" та 700 керованих авіабомб по території нашої країни.
"Особливістю нинішніх російських атак є інтенсивне використання балістичних ракет, які можуть досягати цілей на надзвичайно високих швидкостях, залишаючи мало часу для людей, щоб знайти укриття, і спричиняючи значні руйнування”, - сказав міністр.
Глава МЗС також зазначив, що системами Patriot володіє низка країн світу. За його словами, ці системи можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни та закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.
"Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня зазнає балістичних ракетних атак. Patriot мають бути розміщені зараз тут, в Україні, щоб захищати реальні людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза дорівнює нулю", - наголосив Кулеба.
Він назвав три критично важливі результати, які принесе посилення української протиповітряної оборони:
"Перш за все, потужна українська протиповітряна оборона врятує тисячі людських життів, що саме по собі є головною метою. Patriot та інші подібні системи є оборонними за визначенням. Вони покликані захищати життя, а не забирати їх", - зазначив міністр.
По-друге, за його словами, сильна українська протиповітряна оборона заощадить значну кількість ресурсів для наших партнерів.
"Кожна територія, закрита Patriot, - це менше руйнувань критичної інфраструктури та менше коштів на відновлення; кожне місто, надійно захищене Patriot, - це тисячі українців, які повернуться з-за кордону, зміцнюючи українську економіку та зменшуючи її залежність від іноземної фінансової допомоги", - додав глава МЗС.
По-третє, як зазначив Кулеба, потужна протиповітряна оборона прикриє наші війська і дозволить їм переломити хід війни на користь України. Адже головною перевагою Росії на полі бою зараз є широке використання керованих авіаційних бомб.
"Ці бомби, які в середньому важать від 500 до 1500 кілограмів, дозволяють російським окупантам знищувати цілі ударів і просуватися вперед по руїнах. Єдиний спосіб протистояти цій варварській тактиці - збивати літаки, які скидають ці бомби, що вимагає достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони на фронті. Сильна протиповітряна оборона на передовій дозволила б нашим військам не тільки не втрачати позиції, але й змусити росіян відступати", - наголосив міністр.
ППО для України
Нагадаємо, союзники від початку повномасштабного вторгнення росіян надають Україні системи протиповітряної оборони.
Зокрема, нашим захисникам уже передали зенітні ракетні комплекси Patriot та SAMP-T, які можуть збивати балістичні та гіперзвукові ракети окупантів.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ще десять систем Patriot від союзників могли б кардинально змінити ситуацію у війні.
Також нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем можливості щодо посилення систем ППО України.
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