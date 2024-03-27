Кулеба привел три аргумента, почему Украине как можно скорее нужны дополнительные системы Patriot

Украине как можно скорее нужны дополнительные системы ПВО, в частности Patriot, на фоне увеличения интенсивности российских воздушных атак баллистическими ракетами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга для мировых СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба отметил, что Россия усилила воздушный террор против Украины и только через неделю с 18 по 24 марта запустила 190 ракет разных типов, 140 беспилотников "Шахед" и 700 управляемых авиабомб по территории нашей страны.

"Особенностью нынешних российских атак является интенсивное использование баллистических ракет, которые могут достигать целей на чрезвычайно высоких скоростях, оставляя мало времени для людей, чтобы найти укрытие, и причиняя значительные разрушения", - сказал министр.

Глава МИД также отметил, что системами Patriot владеет ряд стран мира. По его словам, эти системы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки и призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

"Украина сейчас является единственной страной в мире, которая почти каждый день испытывает баллистические ракетные атаки. Patriot должны быть размещены сейчас здесь, в Украине, чтобы защищать реальные человеческие жизни, а не оставаться в местах, где ракетная угроза равна нулю", - подчеркнул Кулеба.

Он назвал три критически важных результата, которые принесет усиление украинской противовоздушной обороны:

"Прежде всего, мощная украинская противовоздушная оборона спасет тысячи человеческих жизней, что само по себе является главной целью. Patriot и другие подобные системы являются оборонными по определению. Они призваны защищать жизнь, а не забирать их", - отметил министр.

Во-вторых, по его словам, сильная украинская противовоздушная оборона сэкономит много ресурсов для наших партнеров.

"Каждая территория, закрытая Patriot, - это меньше разрушений критической инфраструктуры и меньше средств на восстановление; каждый город, надежно защищенный Patriot, - это тысячи украинцев, которые вернутся из-за границы, укрепляя украинскую экономику и уменьшая ее зависимость от иностранной финансовой помощи", - добавил глава МИД.

В третьих, как отметил Кулеба, мощная противовоздушная оборона прикроет наши войска и позволит им переломить ход войны в пользу Украины. Ведь главным преимуществом России на поле боя сейчас является широкое использование управляемых авиационных бомб.

"Эти бомбы, которые в среднем весят от 500 до 1500 килограммов, позволяют российским оккупантам уничтожать целые удары и продвигаться вперед по развалинам. Единственный способ противостоять этой варварской тактике - сбил которые сбрасывают эти бомбы, требующие достаточного количества современных систем противовоздушной обороны на фронте. Сильная противовоздушная оборона на передовой позволила бы нашим войскам не только не терять позиции, но и заставить россиян отступать", - подчеркнул министр.