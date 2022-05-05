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Кулеба о НАТО: Они хотят "надрать задницу" России, но боятся

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят "надрать задницу" России. Однако, отметил глава МИД, они боятся это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу Sky News.

По его словам, в странах НАТО очень много политиков, которые восхищаются Украиной, мужественно противостоящей российской агрессии. Кулеба добавил, что Украина не боится Россию.

"Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора", - заметил он.

Напомним, ранее Кулеба назвал тщетными попытки России ракетными ударами разрушить Украину.

Отметим, США станут гарантом безопасности Швеции до ее вступления в НАТО.

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