Кулеба про НАТО: вони хочуть "надерти дупу" Росії, але бояться

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що всі країни НАТО хочуть "надерти дупу" Росії. Однак, зазначив глава МЗС, вони бояться це зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби телеканалу Sky News.
За його словами, в країнах НАТО дуже багато політиків, які захоплюються Україною, мужньо протистоїть російській агресії. Кулеба додав, що Україна не боїться Росію.
"Всі хочуть надерти дупу Росії. Весь. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору", - зауважив він.
Нагадаємо, раніше Кулеба назвав марними спроби Росії ракетними ударами зруйнувати Україну.
Відзначимо, США стануть гарантом безпеки Швеції до її вступу в НАТО.
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