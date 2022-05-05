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Кулеба про НАТО: вони хочуть "надерти дупу" Росії, але бояться

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що всі країни НАТО хочуть "надерти дупу" Росії. Однак, зазначив глава МЗС, вони бояться це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби телеканалу Sky News.

За його словами, в країнах НАТО дуже багато політиків, які захоплюються Україною, мужньо протистоїть російській агресії. Кулеба додав, що Україна не боїться Росію.

"Всі хочуть надерти дупу Росії. Весь. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав марними спроби Росії ракетними ударами зруйнувати Україну.

Відзначимо, США стануть гарантом безпеки Швеції до її вступу в НАТО.

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НАТОРосійська ФедераціяДмитро КулебаВійна в Україні