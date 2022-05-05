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США станут гарантом безопасности Швеции до вступления в НАТО, - Reuters

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Вашингтон, Четверг 05 мая 2022 02:00
США станут гарантом безопасности Швеции до вступления в НАТО, - Reuters Флаг Швеции (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Швеции Энн Линде заявила, что ее страна получила от Соединенных Штатов заверения в поддержке безопасности в течение периода, пока заявка на вступление страны в НАТО будет рассматриваться 30 странами альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Разумеется, я не буду вдаваться в подробности, но я совершенно уверена, что теперь у нас есть американские гарантии", — сказала Линде в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Линде также заявила, что Соединенные Штаты решительно поддерживают членство Швеции и Финляндии в НАТО. По их мнению, вхождение стран в альянс должно повысить стабильность в Балтийском и Арктическом регионах.

Напомним, что Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая. Правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась.

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