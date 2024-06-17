Кулеба: Настане момент, коли треба буде говорити з Росією, але не мовою ультиматумів

"Звісно, ми прекрасно розуміємо, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз", - сказав Кулеба на брифінгу в межах саміту миру.

Він вважає, що остання заява російського диктатора Володимира Путіна про "пропозицію" припинення вогню проти України в обмін на чотири українські області була покликана, щоб "збити" саміт миру у Швейцарії.

"Йому це не вдалося, серйозного ставлення до його пропозицій немає, тому що (зроблено) дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів і друга – що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію?", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що переговори з РФ Україна має починати з "найсильнішої позиції".

"Скінчити війну можна тільки посадивши обидві сторони за стіл перемовин. Наш президент хоче для України найсильнішої позиції", - сказав глава МЗС.

При цьому він згадав про "голоси з Глобального Півдня щодо складних компромісів, на які треба піти", що прозвучали в перший день саміту.

“Це не та мова, яку ми чуємо від західних партнерів", - зазначив Кулеба.

Голоси з Глобального Півдня щодо складних компромісів