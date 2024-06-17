Кулеба: Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией, но не на языке ультиматумов

"Конечно, мы прекрасно понимаем, что наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", - сказал Кулеба на брифинге в рамках саммита мира.

Он считает, что последнее заявление российского диктатора Владимира Путина о "предложении" прекращения огня против Украины в обмен на четыре украинских области было призвано, чтобы "сбить" саммит мира в Швейцарии.

"Ему это не удалось, серьезного отношения к его предложениям нет, потому что (совершено) две фундаментальные ошибки: язык ультиматумов и второй – что это за требование, чтобы суверенная страна покинула собственную суверенную территорию?", - сказал Кулеба.

Он отметил, что переговоры с РФ Украина должна начинать с "самой сильной позиции".

"Закончить войну можно только посадив обе стороны за стол переговоров. Наш президент хочет для Украины самой сильной позиции", - сказал глава МИД.

При этом он упомянул о "голосах с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти", прозвучавших в первый день саммита.

"Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", - отметил Кулеба.

Голоса с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов