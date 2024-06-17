Кулеба: Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией, но не на языке ультиматумов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что когда-то "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ/
"Конечно, мы прекрасно понимаем, что наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", - сказал Кулеба на брифинге в рамках саммита мира.
Он считает, что последнее заявление российского диктатора Владимира Путина о "предложении" прекращения огня против Украины в обмен на четыре украинских области было призвано, чтобы "сбить" саммит мира в Швейцарии.
"Ему это не удалось, серьезного отношения к его предложениям нет, потому что (совершено) две фундаментальные ошибки: язык ультиматумов и второй – что это за требование, чтобы суверенная страна покинула собственную суверенную территорию?", - сказал Кулеба.
Он отметил, что переговоры с РФ Украина должна начинать с "самой сильной позиции".
"Закончить войну можно только посадив обе стороны за стол переговоров. Наш президент хочет для Украины самой сильной позиции", - сказал глава МИД.
При этом он упомянул о "голосах с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти", прозвучавших в первый день саммита.
"Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", - отметил Кулеба.
Голоса с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов
В первый день саммита мира, 15 июня, его участник министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры, которые будут вызывать доверие, будут нуждаться в "трудном компромиссе".
А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта – Россия".
"Предложение" Путина
Кратко: предложение российского диктатора состоит в том, чтобы Украина в обмен на прекращение Россией огня отказалась от своих четырех областей и пообещала не вступать в НАТО. Детальнее - в материале РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский назвал это предложение очередным "ультиматумом" диктатора и заявил, что действия Путина направлены на возрождение нацизма.
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