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Кулеба: Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией, но не на языке ультиматумов

Понедельник 17 июня 2024 03:11
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Кулеба: Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией, но не на языке ультиматумов Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что когда-то "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ/

"Конечно, мы прекрасно понимаем, что наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", - сказал Кулеба на брифинге в рамках саммита мира.

Он считает, что последнее заявление российского диктатора Владимира Путина о "предложении" прекращения огня против Украины в обмен на четыре украинских области было призвано, чтобы "сбить" саммит мира в Швейцарии.

"Ему это не удалось, серьезного отношения к его предложениям нет, потому что (совершено) две фундаментальные ошибки: язык ультиматумов и второй – что это за требование, чтобы суверенная страна покинула собственную суверенную территорию?", - сказал Кулеба.

Он отметил, что переговоры с РФ Украина должна начинать с "самой сильной позиции".

"Закончить войну можно только посадив обе стороны за стол переговоров. Наш президент хочет для Украины самой сильной позиции", - сказал глава МИД.

При этом он упомянул о "голосах с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти", прозвучавших в первый день саммита.

"Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", - отметил Кулеба.

Голоса с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов

В первый день саммита мира, 15 июня, его участник министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры, которые будут вызывать доверие, будут нуждаться в "трудном компромиссе".

А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта – Россия".

"Предложение" Путина

Кратко: предложение российского диктатора состоит в том, чтобы Украина в обмен на прекращение Россией огня отказалась от своих четырех областей и пообещала не вступать в НАТО. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский назвал это предложение очередным "ультиматумом" диктатора и заявил, что действия Путина направлены на возрождение нацизма.

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