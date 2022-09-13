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Кулеба: наша конечная цель - границы 1991 года, а не 23 февраля

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

В начале войны, когда Россия перла вперед и было много вопросов относительно того, насколько существенным окажется поддержка украинского сопротивления. Безусловная задача №1 заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к статус-кво.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, за это время вытекло очень много крови и теперь эта опция является категорически неприемлемой.

"Тем более на фоне того, что мы научились побеждать, знаем как это делать и умеем это делать. И поэтому, безусловно, конечная наша цель - это не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на рубежи 1991 года.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина не будет соглашаться ни на какие территориальные компромиссы с Россией.

Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, невозможен отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Война России против УкраиныДмитрий Кулеба