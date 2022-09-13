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Кулеба: наша кінцева мета - кордони 1991 року, а не 23 лютого

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

На початку війни, коли Росія перла вперед і було багато питань щодо того, наскільки суттєвим виявиться підтримка українського опору. Безумовна задача №1 полягала в тому, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, за цей час витекло дуже багато крові і тепер ця опція є категорично неприйнятною.

"Тим більше на тлі того, що ми навчилися перемагати, знаємо як це робити і вміємо це робити. І тому, безумовно, кінцева наша мета - це не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що територіальний компроміс з Росією - це вихід України на рубежі 1991 року.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Україна не буде погоджуватися ні на які територіальні компроміси з Росією.

Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

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Війна Росії проти УкраїниДмитро Кулеба