Кулеба наприкінці березня відвідає Індію з робочим візитом, - ЗМІ

Дипломатичне джерело видання повідомило, що повідомлення про майбутній візит Кулеби з'явилися за кілька днів після того, як радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал поговорив телефоном із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Видання підкреслило, що за візитом Кулеби пильно спостерігатимуть, оскільки це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни.

Війна привернула увагу індійських ЗМІ після того, як газета The Hindu опублікувала повідомлення про те, що кількох індійців ошукали шахрайські агентства з працевлаштування для роботи помічниками російських військових на фронті бойових дій з Україною.

У перші місяці війни також з'являлися повідомлення про те, що Україна залучила деяких індійців-нерезидентів, які добровільно погодилися діяти на боці України. Очікується, що ці питання будуть порушені під час візиту Кулеби до Індії.

Індійські найманці

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Індія звернулася до РФ з проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працюють у російській армії на "допоміжних посадах".

Заява МЗС Індії пролунала після того, як місцева газета повідомила, що минулого року близько 100 індійців було прийнято на роботу за контрактами на строк не менше ніж рік.

Нагадаємо, російська армія вербує найманців у всьому світі. Останнім часом скандали виникали у зв'язку з громадянами Куби та Непалу.

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