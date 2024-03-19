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Кулеба в конце марта посетит Индию с рабочим визитом, - СМИ

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию в конце этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Дипломатический источник издания сообщил, что сообщения о предстоящем визите Кулебы появились через несколько дней после того, как советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал поговорил по телефону с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Издание подчеркнуло, что за визитом Кулебы будут пристально наблюдать, поскольку это будет первый визит высокопоставленного украинского чиновника в Индию с начала войны.

Война привлекла внимание индийских СМИ после того, как газета The Hindu опубликовала сообщения о том, что несколько индийцев были обмануты мошенническими агентствами по трудоустройству для работы в качестве помощников российских военных на фронте боевых действий с Украиной.

В первые месяцы войны также появлялись сообщения о том, что Украина привлекла некоторых индийцев-нерезидентов, которые добровольно согласились действовать на стороне Украины. Ожидается, что эти вопросы будут затронуты во время визита Кулебы в Индию.

Индийские наемники

Ранее агентство Reuters, сообщало, что Индия обратилась к РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, которые работают в российской армии на "вспомогательных должностях".

Заявление МИД Индии прозвучало после того, как местная газета сообщила, что в прошлом году около 100 индийцев были приняты на работу по контрактам сроком не менее года.

Напомним, российская армия вербует наемников по всему миру. В последнее время скандалы возникали в связи с гражданами Кубы и Непала.

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