Кулеба про надання Україні авіації: Є країни, які готові зробити це у коаліції

Про це пише РБК-Україна з посилання на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це результати міжнародних контактів президента і всіх, хто працює на дипломатичному фронті.

"Авіаційна коаліція сформується точно цього року. Я не маю сумніву. А коли фактично вже західні літаки з нашими пілотами будуть контролювати наше небо, це запитання ще потребує додаткової відповіді. Але коли сформується коаліція, все буде відбуватися дуже швидко" - сказав Кулеба.

Він також зауважив, що питання з літаками вирішиться раніше, ніж очікує українське суспільство.