Кулеба про надання Україні авіації: Є країни, які готові зробити це у коаліції

Багато країн готові сформувати авіаційну коаліцію для передачі літаків Україні. Це дозволить українським військовим отримати нове озброєння.
Про це пише РБК-Україна з посилання на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.
За його словами, це результати міжнародних контактів президента і всіх, хто працює на дипломатичному фронті.
"Авіаційна коаліція сформується точно цього року. Я не маю сумніву. А коли фактично вже західні літаки з нашими пілотами будуть контролювати наше небо, це запитання ще потребує додаткової відповіді. Але коли сформується коаліція, все буде відбуватися дуже швидко" - сказав Кулеба.
Він також зауважив, що питання з літаками вирішиться раніше, ніж очікує українське суспільство.
Нагадаємо, раніше в Британії заявляли , що Лондон уже цього літа розпочне навчання українських пілотів на військових літаках F-16.
Крім того, Чехія сплатить навчання для 20-25 пілотів з України.
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