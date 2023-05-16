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Кулеба о предоставлении Украине авиации: Есть страны, которые готовы сделать это в коалиции

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Многие страны готовы сформировать авиационную коалицию для передачи самолетов Украине. Это позволит украинским военным получить новое вооружение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

По его словам, это результаты международных контактов президента и всех работающих на дипломатическом фронте.

"Авиационная коалиция сформируется точно в этом году. Я не сомневаюсь. А когда фактически уже западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать наше небо, этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро" - сказал Кулеба.

Он также отметил, что вопрос с самолетами решится раньше, чем ожидает украинское общество.

Напомним, ранее в Британии заявляли, что Лондон уже этим летом начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах F-16.

Кроме того, Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины.

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Дмитрий КулебаАвиация УкраиныВойна России против Украины