Кулеба о предоставлении Украине авиации: Есть страны, которые готовы сделать это в коалиции

Многие страны готовы сформировать авиационную коалицию для передачи самолетов Украине. Это позволит украинским военным получить новое вооружение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.
По его словам, это результаты международных контактов президента и всех работающих на дипломатическом фронте.
"Авиационная коалиция сформируется точно в этом году. Я не сомневаюсь. А когда фактически уже западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать наше небо, этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро" - сказал Кулеба.
Он также отметил, что вопрос с самолетами решится раньше, чем ожидает украинское общество.
Напомним, ранее в Британии заявляли, что Лондон уже этим летом начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах F-16.
Кроме того, Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины.
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