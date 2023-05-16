Кулеба о предоставлении Украине авиации: Есть страны, которые готовы сделать это в коалиции

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

По его словам, это результаты международных контактов президента и всех работающих на дипломатическом фронте.

"Авиационная коалиция сформируется точно в этом году. Я не сомневаюсь. А когда фактически уже западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать наше небо, этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро" - сказал Кулеба.

Он также отметил, что вопрос с самолетами решится раньше, чем ожидает украинское общество.