Кулеба про мирний план Китаю для України: я бачив основні елементи, треба вивчити деталі

"Він поділився зі мною основними елементами китайського плану миру. Я чекаю з нетерпінням отримати текст... Необхідно вивчити деталі. Коли ми отримаємо цей документ, ми його вивчимо детально і подивимося, які є висновки", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що для України пріоритетною залишається формула миру, яку просуває президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки анонсував мирний план Китаю для України, але не розкрив подробиці.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що, попри будь-який запропонований план, Україна продовжить боротися за свою свободу.

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