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Кулеба про мирний план Китаю для України: я бачив основні елементи, треба вивчити деталі

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Китайський дипломат Ван І показав главі МЗС України деталі анонсованого мирного плану. Проте Україна повинна проаналізувати деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС.

"Він поділився зі мною основними елементами китайського плану миру. Я чекаю з нетерпінням отримати текст... Необхідно вивчити деталі. Коли ми отримаємо цей документ, ми його вивчимо детально і подивимося, які є висновки", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що для України пріоритетною залишається формула миру, яку просуває президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки анонсував мирний план Китаю для України, але не розкрив подробиці.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що, попри будь-який запропонований план, Україна продовжить боротися за свою свободу.

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