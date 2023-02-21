Кулеба про мирний план Китаю для України: я бачив основні елементи, треба вивчити деталі

Китайський дипломат Ван І показав главі МЗС України деталі анонсованого мирного плану. Проте Україна повинна проаналізувати деталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС.
"Він поділився зі мною основними елементами китайського плану миру. Я чекаю з нетерпінням отримати текст... Необхідно вивчити деталі. Коли ми отримаємо цей документ, ми його вивчимо детально і подивимося, які є висновки", - зазначив він.
Кулеба наголосив, що для України пріоритетною залишається формула миру, яку просуває президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки анонсував мирний план Китаю для України, але не розкрив подробиці.
Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що, попри будь-який запропонований план, Україна продовжить боротися за свою свободу.
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