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Кулеба о мирном плане Китая для Украины: я видел основные элементы, нужно изучить детали

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Китайский дипломат Ван И показал главе МИД Украины детали анонсированного мирного плана. Тем не менее, Украина должна проанализировать детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на брифинге после встречи Украина-НАТО-ЕС.

"Он поделился со мной основными элементами китайского плана мира. Я жду с нетерпением получить текст... Необходимо изучить детали. Когда мы получим этот документ, мы его изучим подробно и посмотрим, какие выводы есть", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что для Украины приоритетной остается формула мира, которую продвигает президент Владимир Зеленский.

Напомним, советник китайского лидера Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал мирный план Китая для Украины, но не раскрыл подробности.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, несмотря на любой предложенный план, Украина продолжит бороться за свою свободу.

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