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Кулеба о минском процессе: Украина держит его на "аппарате ИВЛ"

Новости » Политика     14.06.2020 - 17:11
Кулеба о минском процессе: Украина держит его на "аппарате ИВЛ"
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба сравнил минский процесс с тяжелобольным пациентом

Минский процесс по мирному урегулированию на Донбассе образно находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Но его жизнеспособность поддерживает Украина с помощью Германии и Франции.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ​​ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что в таком случае аргументы России о якобы саботаже "Минска" со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне действий дипломатов. При этом международные партнеры признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение.

"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявлял, что Украина могла бы выйти из минских соглашений, поскольку их действие закончилось.

Кроме того глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявлял, что Украина имеет политическое и моральное право отказаться от минских соглашений.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Донбассминские соглашенияДмитрий Кулеба
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