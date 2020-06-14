Кулеба про мінський процес: Україна тримає його на "апараті ШВЛ"

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба порівняв мінський процес з тяжкохворим пацієнтом

Мінський процес щодо мирного врегулювання на Донбасі образно знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Але його життєздатність підтримує Україна з допомогою Німеччини і Франції.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в питанні врегулювання на Донбасі українська сторона керується активною наступальною дипломатією.

"Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія, зрештою, буде змушена йти на конструктив", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що в такому випадку аргументи Росії про нібито саботаж "Мінська" з боку України виглядають абсурдно на тлі дій дипломатів. При цьому міжнародні партнери визнають конструктивність пропозицій України та спроби знайти рішення.

"Я б сказав, "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів. Вибачте за чорний гумор", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявляв, що Україна могла б вийти з мінських угод, оскільки їх дія закінчилася.

Крім того голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявляв, що Україна має політичне і моральне право відмовитися від мінських угод.



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Автор: РБК-Україна