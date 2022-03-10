Кулеба и Лавров завершили переговоры: первые подробности

Первые подробности

Заявления Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал брифинг по итогам встречи.

Основные заявления:

Переговоры продолжались почти полтора часа;

Я приехал на встречу с двумя задачами - организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.

Прогресса по перемирию нет. Мы подняли вопрос 24-часового перемирия, чтобы решить острейшие гуманитарные вопросы, но не достигли прогресса в этом, поскольку, похоже, в РФ другие люди принимают решение по этому поводу.

Мы подняли вопрос 24-часового перемирия, чтобы решить острейшие гуманитарные вопросы, но не достигли прогресса в этом, поскольку, похоже, в РФ другие люди принимают решение по этому поводу. Согласились продолжать диалог для решения гуманиатрных вопросов, я готов к новым переговорам в таком формате, если будут перспективе достичь существенного прогресса и поиска решений.

Когда два главы МИД проводят встречу, они по умолчанию имеют мандат решать вопросы мира, безопасности, мандат, данный им их лидерами и парламентами. И я готов продолжать это, с целью прекращения войны в Украине, прекращения страданий украинских граждан и освобождения украинских территорий от российских оккупантов.

Мы не можем остановить войну, если страна-агрессор не хочет этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня возможно, если Украина выполнит условия Путина. Однако Украина не сдается. Мы будем искать дипломатические решения, а пока это не достигнуто, будем защищать людей от российской агрессии.

Лавров затронул тему ядерной безопасности. Я ответил, что до прихода войск РФ с украинскими АЭС все было в порядке. То, что они говорят, что в Украине якобы разрабатывают ядерное оружие - ложь. Лучшее, что Россия может сейчас сделать - вывести своих военных из украинских АЭС. Тогда все будет нормально.

Надеюсь, что такой формат переговоров будет продолжен. Я готов к нему. Все что нам нужно - это разговор серьезный предметный, когда РФ будет готова к такому разговору, я тоже буду готов его продолжить.

Заявления России

Глава МИД России Сергей Лавров также приступил к пресс-брифингу по итогам переговоров.

Основные заявления:

Переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны, исходя из того, что нынешний контакт не будет обесценивать их;

На другие страны мы не нападаем, мы и "на Украину не нападали".

Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению в Украине "неонацистского государства".

Хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины и гарантии безопасности европейских стран и России.

Лавров - Кулебе: Россия всегда готова к переговорам на самом высоком уровне, если "у них будет добавленная стоимость".

Надеюсь, что в будущем возникнет необходимость встречи Путина и Зеленского, но пока необходимо провести подготовительную работу.

Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда она может состояться.

Кулеба провел встречу с главой МИД Турции

Перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Впервые страны провели переговоры на уровне МИД

Стоит отметить, что сегодня в турецкой Анталье страны впервые провели переговоры из-за войны РФ против Украины на уровне глав МИД.

До этого же стороны провели три раунда переговоров на уровне делегаций.

При этом, как заявлял советник офиса президента Михаил Подоляк, ни первый, ни второй раунды украинско-российских переговоров не принесли ожидаемых результатов. Во время третьего же, по его словам были "небольшие позитивные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров".

Турция - принимающая сторона

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, предложил провести встречу глав МИД Украины и России на полях дипломатического форума в Анталии. Он выразил надежду, что поможет наладить контакт между странами.

Что требует Украина

Как накануне рассказали в МИДе, требования украинской стороны следующие:

немедленное прекращение огня,

улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах,

вывод русских войск с территории Украины.

При этом Кулеба отмечал что особых ожиданий от переговоров не ожидает, но украинская сторона будет "выжимать по максимуму".

Война в Украине

24 февраля утром президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "спецоперации" на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и вместе с тем российские войска начали обстреливать украинские города и военные объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу ввел военное положение на территории страны, а местная власть в городах комендантский час.

Отметим, война России против Украины длится 15 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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