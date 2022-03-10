Кулеба і Лавров завершили переговори: перші подробиці

Перші подробиці

Заяви України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав брифінг за підсумками зустрічі.

Основні заяви

Переговори тривати майже півтори години;

Я приїхав на зустріч із двома завданнями - організувати гуманітарний коридор та домовитися про 24-годинне перемир'я для вирішення гуманітарних питань.

Прогресу з перемир'я немає. Ми порушили питання 24-годинного перемир'я, щоб вирішити найгостріші гуманітарні питання, але не досягли прогресу в цьому, оскільки, як виглядає, в РФ інші люди приймають рішення з цього приводу.

Погодилися продовжувати діалог для вирішення гуманіатрних питань, я готовий до нових переговорів у такому форматі, якщо перспективи досягнуть суттєвого прогресу та пошуку рішень.

Коли два глави МЗС проводять зустріч, вони за умовчанням мають мандат вирішувати питання миру, безпеки, мандат, наданий ним їхніми лідерами та парламентами. І я готовий продовжувати це, з метою припинення війни в Україні, припинення страждань українських громадян та звільнення українських територій від російських окупантів.

Ми не можемо зупинити війну, якщо країна-агресор не хоче цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню можливе, якщо Україна виконає умови Путіна. Однак Україна не здається. Ми шукатимемо дипломатичні рішення, а поки цього не досягнуто, будемо захищати людей від російської агресії.

Лавров порушив тему ядерної безпеки. Я відповів, що до приходу військ РФ з українськими АЕС все було в порядку. Те, що вони кажуть, що в Україні нібито розробляють ядерну зброю - брехня. Найкраще, що Росія може зараз зробити - вивести своїх військових з українських АЕС. Тоді все буде нормально.

Сподіваюсь, що такий формат переговорів матиме продовження. Я готовий до нього. Все що нам потрібно це розмова серйозна предметна, коли РФ буде готова до такої розмови, я теж буду готовий її продовжити.

Заяви Росії

Глава МЗС Росії Сергій Лавров також розпочав пресбрифінг за підсумками переговорів.

Основні заяви:

Переговори з Україною в Білорусії безальтернативні, і виходимо з того, що нинішній контакт не знецінюватиме їх;

На інші країни ми нападати не плануємо, ми й "на Україну не нападали".

Ми не хочемо мілітаризації України, не хочемо збереження тенденції до побудови в Україні "неонацистської держави".

Хочемо, щоб Україна була нейтральною, ми готові обговорювати гарантії безпеки України разом із гарантіями безпеки європейських країн та Росії.

Лавров - Кулебі: Росія завжди готова до переговорів на найвищому рівні, якщо "вони матимуть додану вартість".

Сподіваюсь, що в майбутньому виникне необхідність зустрічі Путіна та Зеленського, але поки що потрібно провести підготовчу роботу.

Путін не відмовляється від зустрічі із Зеленським, колись вона може відбутися.

Кулеба провів зустріч із главою МЗС Туреччини

Перед початком переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Вперше країни провели переговори на рівні МЗС

Варто зазначити, що сьогодні в турецькій Антальї країни вперше провели переговори через війну РФ проти України на рівні глав МЗС.

До цього ж сторони провели три раунди переговорів на рівні делегацій.

При цьому, як заявляв радник Офісу президента Михайло Подоляк, ані перший, ані другий раунди українсько-російських переговорів не принесли очікуваних результатів. Під час третього ж, за його словами були "невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів".

Туреччина - приймаюча сторона

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, запропонував провести зустріч глав МЗС України та Росії на полях дипломатичного форуму в Анталії. Він висловив сподівання, що допоможе налагодити контакт між країнами.

Що вимагає Україна

Як напередодні розповіли в МЗС, вимоги української сторони наступні:

негайне припинення вогню,

покращення гуманітарної ситуації у Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах,

виведення російських військ з території України.

При цьому Кулеба зазначав що особливих очікувань від переговорів не очікує, але українська сторона буде "витискати по максимуму".

Війна в Україні

24 лютого вранці президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану "спецоперацію" на території України. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і разом з тим російські війська почали обстрілювати українські міста і військові об'єкти.

Президент України Володимир Зеленський відразу ввів воєнний стан на території країни, а місцева влада в містах - комендантську годину.

Зазначимо, війна Росії проти України триває 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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