Турция предлагает организовать встречу глав МИД Украины и России

Турция предложила провести встречу глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова на полях дипломатического форума в Анталии. Считает, что может помочь наладить контакт между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушогла.

"Турция - одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталии, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. вчера подтвердил свое участие, но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины", - заявил Чавушоглу.

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.

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