Кулеба о Крымской платформе: мы выведем Россию с полуострова

По его словам, саммит собрал много участников, и все они важные и равнозначные с точки зрения дальнейшей работы Крымской платформы. Он также отметил, что ее смысл заключается в том, что этот механизм позволит принимать решения для увеличения давления на Россию.

"Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все! Это стратегия, проверенная историей", - подчеркнул Кулеба.

Он также пояснил, что страны и международные организации создадут ядро Крымской платформы, которая в будущем будет пополняться новыми участниками.