Кулеба про Кримську платформу: ми виведемо Росію з півострова

За його словами, саміт зібрав багато учасників, і всі вони важливі і рівнозначні з точки зору подальшої роботи Кримської платформи. Він також зазначив, що її сенс полягає в тому, що цей механізм дозволить приймати рішення для збільшення тиску на Росію.

"Ми виведемо Росію з "глухого кута" і з Криму. Це ж політика. І є два вибори завжди в політиці: або ти сидиш і нічого не робиш, чекаєш, "поки півень свисне", або ти всіляко допомагаєш "півню свиснути". Ось і все! Це стратегія, перевірена історією", - підкреслив Кулеба.

Він також пояснив, що країни і міжнародні організації створять ядро Кримської платформи, яка в майбутньому буде поповнюватися новими учасниками.