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Кулеба: контактов между президентами Украины и Беларуси нет и не планируются

Киев, Пятница 28 августа 2020 00:15
Кулеба: контактов между президентами Украины и Беларуси нет и не планируются
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Последний раз главы государств общались после выборов в Беларуси

Контактов между президентами Украины и Беларуси Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко нет и они не запланированы. Последний раз главы государств общались после выборов в Беларуси.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"После выборов контакта между ними не было. Президент Украины высказался недавно недавно о необходимости проведения выборов в Беларуси... Контактов между президентами пока нет и не планируются", - сказал Кулеба.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

МИД Украины готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений.

По данным источника РБК-Украина, в Офисе украинского президента видят прямую связь между позицией Украины относительно белорусского конфликта и действиями России на Донбассе.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".

Более подробно о ситуации в Беларуси читайте в материале РБК-Украина "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса".

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