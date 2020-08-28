Кулеба: контактов между президентами Украины и Беларуси нет и не планируются

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Последний раз главы государств общались после выборов в Беларуси

Контактов между президентами Украины и Беларуси Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко нет и они не запланированы. Последний раз главы государств общались после выборов в Беларуси.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"После выборов контакта между ними не было. Президент Украины высказался недавно недавно о необходимости проведения выборов в Беларуси... Контактов между президентами пока нет и не планируются", - сказал Кулеба.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

МИД Украины готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений.

По данным источника РБК-Украина, в Офисе украинского президента видят прямую связь между позицией Украины относительно белорусского конфликта и действиями России на Донбассе.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".

Более подробно о ситуации в Беларуси читайте в материале РБК-Украина "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса".