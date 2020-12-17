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Кулеба о контактах с Тихановской: нужно созреть всем сторонам

Автор: РБК-Украина

Представители украинской власти уже контактировали с командой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Более того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов был провести с ней телефонный разговор, но для официальных контактов "нужно созреть всем сторонам".

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

По его словам, до официальных встреч Тихановская должна выразить четкую позицию относительно российской агрессии против Украины.

"Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: чей Крым?", - заявил Кулеба.

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По его мнению, любой нечеткий ответ сыграет против самой Тихановской.

"Я абсолютно открыт к контактам, но, как говорят, нужно созреть всем сторонам", - добавил Кулеба.

Отметим, в ноябре она определилась с позицией по Крыму и публично заявила, что оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова. Премию в Европейском парламенте вручили Светлане Тихановской.

До этого у нее заявляли о контактах с "влиятельными людьми" в Кремле.

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Новости Украины БеларусьДмитрий КулебаСветлана Тихановская