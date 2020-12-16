Белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова

Фото: церемония вручения премии Сахарова (rada vision)

Сегодня, 16 декабря, на заседании Европарламента в Брюсселе состоялась церемония вручения премии Сахарова "За свободу мысли". Премию вручили оппозиционерам из Беларуси.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Для меня большая честь вручить премию имени Сахарова 2020 года демократической оппозиции Беларуси и поздравлять Светлану Тихановскую и ее коллег-лауреатов здесь в Европарламенте. Сегодня мы отдаем дань их мужеству и силе", - отметил глава Европарламента Давид Сассоли.

Отметим, что демократическую оппозицию в Беларуси представляет Координационный совет. В частности, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, которые внесли "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

Напомним, ранее Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год оппозицию Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тоскедаль объявил о выдвижение белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой, Светланы Тихановской и Вероники Цепкало на Нобелевскую премию мира.