ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова

Брюссель, Среда 16 декабря 2020 15:45
Белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова
Фото: церемония вручения премии Сахарова (rada vision)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 16 декабря, на заседании Европарламента в Брюсселе состоялась церемония вручения премии Сахарова "За свободу мысли". Премию вручили оппозиционерам из Беларуси.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Для меня большая честь вручить премию имени Сахарова 2020 года демократической оппозиции Беларуси и поздравлять Светлану Тихановскую и ее коллег-лауреатов здесь в Европарламенте. Сегодня мы отдаем дань их мужеству и силе", - отметил глава Европарламента Давид Сассоли.

Отметим, что демократическую оппозицию в Беларуси представляет Координационный совет. В частности, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, которые внесли "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

Напомним, ранее Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год оппозицию Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тоскедаль объявил о выдвижение белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой, Светланы Тихановской и Вероники Цепкало на Нобелевскую премию мира.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Беларусь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь