Кулеба про контакти з Тіхановською: треба дозріти всім сторонам

Представники української влади вже контактували з командою білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановською. Більш того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба готовий був провести з нею телефонну розмову, але для офіційних контактів "потрібно дозріти всім сторонам".

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, до офіційних зустрічей Тіхановська має висловити чітку позицію стосовно російської агресії проти України.

"Це в її інтересах, тому що, умовно кажучи, якщо вона приїде до України і почне спілкуватися зі ЗМІ, першим питанням буде: чий Крим?", - заявив Кулеба.

На його думку, будь-нечітка відповідь зіграє проти самої Тіхановської.

"Я абсолютно відкритий до контактів, але, як кажуть, треба дозріти всім сторонам", - додав Кулеба.

Відзначимо, в листопаді вона визначилася з позицією щодо Криму і публічно заявила, що окупований Росією півострів належить Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білоруські опозиціонери отримали премію Сахарова. Премію в Європейському парламенті вручили Світлані Тіхановській.

До цього у неї заявляли про контакти з "впливовими людьми" в Кремлі.