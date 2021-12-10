Кулеба о конфликте с РФ: цель Украины проста - мир благодаря силе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США и ЕС должны продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выиграть время для усиления Украины. Однако главная цель Украины состоит в мире благодаря силе.

"Цель Украины проста: мир благодаря силе. На нынешнем этапе США и европейские союзники должны продолжать говорить с Путиным, чтобы выиграть время для усиления Украины до такого уровня, который сделает саму опцию нового военного вторжения невозможной для России. Когда такой уровень будет достигнут, появится возможность справедливого политико-дипломатического урегулирования на Донбассе, а также, наконец, вступление Украины в ЕС и НАТО", - заявил министр.

Он также добавил, что обе стратегические цели могут казаться отдаленными, однако долгосрочно украинцы не согласятся ни на один другой сценарий развития событий.