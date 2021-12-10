Кулеба про конфлікт з РФ: мета України проста - мир завдяки силі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США і ЄС повинні продовжувати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб виграти час для посилення України. Однак головна мета України полягає у світі завдяки силі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.
"Мета України проста: мир завдяки силі. На нинішньому етапі США і європейські союзники повинні продовжувати говорити з Путіним, щоб виграти час для посилення України до такого рівня, який зробить саму опцію нового військового вторгнення неможливою для Росії. Коли такий рівень буде досягнутий, з'явиться можливість справедливого політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі, а також, нарешті, вступ України в ЄС і НАТО", - заявив міністр.
Він також додав, що обидві стратегічні цілі можуть здаватися віддаленими, проте довгостроково українці не погодяться ні на один інший сценарій розвитку подій.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною, а також попередив, що"російські військові повернуться на батьківщину в трунах".
Він також назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії.