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Кулеба о конфликте с РФ: цель Украины проста - мир благодаря силе

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 18:42
Кулеба о конфликте с РФ: цель Украины проста - мир благодаря силе Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США и ЕС должны продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выиграть время для усиления Украины. Однако главная цель Украины состоит в мире благодаря силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs.

"Цель Украины проста: мир благодаря силе. На нынешнем этапе США и европейские союзники должны продолжать говорить с Путиным, чтобы выиграть время для усиления Украины до такого уровня, который сделает саму опцию нового военного вторжения невозможной для России. Когда такой уровень будет достигнут, появится возможность справедливого политико-дипломатического урегулирования на Донбассе, а также, наконец, вступление Украины в ЕС и НАТО", - заявил министр.

Он также добавил, что обе стратегические цели могут казаться отдаленными, однако долгосрочно украинцы не согласятся ни на один другой сценарий развития событий.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней, а также предупредил, что "российские военные вернутся на родину в гробах".

Он также назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России.

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Дмитрий Кулеба
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