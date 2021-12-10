Кулеба про конфлікт з РФ: мета України проста - мир завдяки силі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США і ЄС повинні продовжувати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб виграти час для посилення України. Однак головна мета України полягає у світі завдяки силі.

"Мета України проста: мир завдяки силі. На нинішньому етапі США і європейські союзники повинні продовжувати говорити з Путіним, щоб виграти час для посилення України до такого рівня, який зробить саму опцію нового військового вторгнення неможливою для Росії. Коли такий рівень буде досягнутий, з'явиться можливість справедливого політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі, а також, нарешті, вступ України в ЄС і НАТО", - заявив міністр.

Він також додав, що обидві стратегічні цілі можуть здаватися віддаленими, проте довгостроково українці не погодяться ні на один інший сценарій розвитку подій.