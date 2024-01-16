Кулеба про кампанії з дезінформації з боку РФ: вірте не у фейки, а в Україну

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

"Кожна спроба Росії дезінформувати світ про передбачуваний витік або незаконний обіг американської зброї в інших частинах світу виявлялася фейком", - заявив міністр закордонних справ України.

Кулеба також підкреслив, що вся військова допомога від США та партнерів буде використана для того, щоб якнайшвидше покласти край цій війні перемогою України.

"Тож не вірте у фейки, а вірте в Україну", - додав глава МЗС України.

Дезінформація та фейки РФ проти України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація намагалася запустити хвилю дезінформації про причини припинення обмінів військовополоненими. Таким чином, країна-терорист намагатиметься виправдати свою бездіяльність.

Також нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

У Пентагоні також заявляли, що Росія постійно намагається розповсюджувати дезінформацію про те, що в Україні нібито фіксуються випадки розкрадання іноземного озброєння. В оборонному відомстві США заявили, що сьогодні немає достовірних доказів того, що передане Україні від США озброєння могло потрапити не в ті руки.