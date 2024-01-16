Кулеба о кампаниях по дезинформации со стороны РФ: верьте не в фейки, а в Украину

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

"Каждая попытка России дезинформировать мир о предполагаемой утечке или незаконном обороте американского оружия в других частях мира оказывалась фейком", - заявил министр иностранных дел Украины.

Кулеба также подчеркнул, что вся военная помощь от США и партнеров будет использована для того, чтобы как можно скорее положить конец этой войне победой Украины.

"Так что не верьте в фейки, а верьте в Украину", - добавил глава МИД Украины.

Дезинформация и фейки РФ против Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация пыталась запустить волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Таким образом, страна-террорист будет пытаться оправдать свое бездействие.

Также недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В Пентагоне также заявляли, что Россия постоянно пытается распространять дезинформацию о том, что в Украине якобы фиксируются случаи разворовывания иностранного вооружения. В оборонном ведомстве США заявили, что сегодня нет никаких достоверных доказательств того, что переданное Украине от США вооружение могло попасть не в те руки.