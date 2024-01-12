ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ намагається поширювати дезінформацію про розкрадання іноземної зброї в Україні, - Пентагон

П'ятниця 12 січня 2024 01:21
UA EN RU
РФ намагається поширювати дезінформацію про розкрадання іноземної зброї в Україні, - Пентагон Фото: представник Пентагону генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія постійно намагається розповсюджувати дезінформацію про те, що в Україні нібито фіксуються випадки розкрадання іноземного озброєння.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Сьогодні немає жодних достовірних доказів того, що передане Україні від США озброєння могло потрапити не в ті руки", - заявив речник Пентагону.

За його словами, Росія через різні канали інформації постійно намагається поширювати дезінформацію про інше.

"Але річ у тому, що ми спостерігали, як українці використовують надані їм можливості на полі битви. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно", - наголосив Райдер.

Дезінформація та фейки РФ проти України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація намагалася запустити хвилю дезінформації про причини припинення обмінів військовополоненими. Таким чином, країна-терорист намагатиметься виправдати свою бездіяльність.

Також нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Вторгнення Росії до України
NEWS
США та Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені, - ЗМІ
США та Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені, - ЗМІ
DAILY
Україна готує відповідь. Що відбувається на фронті та чи наважиться РФ на великий наступ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна готує відповідь. Що відбувається на фронті та чи наважиться РФ на великий наступ