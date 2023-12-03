Росія готує хвилю дезінформації щодо обміну полоненими, аби виправдати свою бездіяльність

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що метою кампанії з дезінформації є:

спроба дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства;

посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими.

"З літа цього року, не зважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес", - пише пресслужба.

Аби виправдати свою бездіяльність країна-терорист готує звинувачення проти України.

Зазначається, що з українського боку в перемовному процесі нічого не змінилось відтоді, як вдавалося повертати додому до більше 300 воїнів щомісяця. Водночас намагання Росії виправдатись свідчать про те, що її мало турбує доля великої кількості російських військовополонених.

"Для України важливий кожен військовополонений чи зниклий безвісти, а також узятий в заручники цивільний та некомбатант. Ми не поділяємо нікого за рівнем негативних емоцій з російського боку. Усі наші воїни захищають свою землю, а не прийшли на чужу убивати, грабувати та нищити", - додає пресслужба.

Російських військовополонених утримують згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Також до них є безперешкодний доступ місій Міжнародного комітету Червоного Хреста, чого досі не забезпечила російська сторона.

"Україна і Координаційний штаб щодня працюють над поверненням усіх наших оборонців та пошуком зниклих безвісти. Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин лише повертаючи додому наших Захисників та Захисниць", - відзначає координаційний штаб.

Обмін полоненими

Україна та Росії з початку повномасштабного вторгнення терористів на територію нашої країни провели низку обмінів військовополоненими. Останній обмін відбувався 7 серпня, в рамках якого додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Як розповідав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, Росія заморозила обмін полоненими, втім перемовини щодо їх відновлення продовжуються. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, російські полонені хочуть повернутися додому, але кремлівська влада відмовляється їх забирати.