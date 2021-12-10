Кулеба исключает односторонние уступки по Донбассу. Есть опыт Приднестровья

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает, что Киев пойдет на односторонние уступки Москве в вопросе Донбасса. Поскольку опыт оккупированного Приднестровья показывает, что переговоры с сепаратистами и внеблоковость не дают гарантий восстановления территориальной целостности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для Foreign Affairs.
По его словам, идея надавить на Украину и принудить к односторонним уступкам и компромиссам является необдуманной, и эти шаги не сделают президента России Владимира Путина более миролюбивым.
"Например, Москва давно требует от Киева прямого диалога с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина всегда отвергала это требование по очевидным причинам: Россия - сторона конфликта, и мы не позволим ей выставлять себя посредником", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что исторический опыт показывает, что требование прямых переговоров с оккупационными властями вряд ли удовлетворило бы Россию. В частности, после того, как в Приднестровском регионе Молдовы обострился вооруженный конфликт в 1992 году, Москва требовала от Кишинева прямого диалога с Тирасполем при своем участии в роли посредника.
"Молдова согласилась и приступила к прямому диалогу с марионетками России в надежде, что этот шаг позволит урегулировать конфликт и восстановить территориальную целостность. В 1994 году Молдова предприняла еще одну попытку содействовать урегулированию, официально провозгласив внеблоковый курс и отказавшись от движения к членству в НАТО. Каков был результат этих уступок? Три десятилетия "замороженного" конфликта и никакого урегулирования. Российские военные и оружие до сих пор остаются в Приднестровском регионе Молдовы", - добавил Кулеба.
Отметим, на днях издание AP со ссылкой на источники писало, что США могут начать оказывать давление на Украину, чтобы она официально согласилась на автономию Донбасса.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что гарантии внеблоковости Украины только разожгут "аппетит" российского президента Владимира Путина.
Кроме того, он назвал единственную эффективную стратегию сдерживания России.