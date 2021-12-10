Кулеба исключает односторонние уступки по Донбассу. Есть опыт Приднестровья

По его словам, идея надавить на Украину и принудить к односторонним уступкам и компромиссам является необдуманной, и эти шаги не сделают президента России Владимира Путина более миролюбивым.

"Например, Москва давно требует от Киева прямого диалога с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина всегда отвергала это требование по очевидным причинам: Россия - сторона конфликта, и мы не позволим ей выставлять себя посредником", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что исторический опыт показывает, что требование прямых переговоров с оккупационными властями вряд ли удовлетворило бы Россию. В частности, после того, как в Приднестровском регионе Молдовы обострился вооруженный конфликт в 1992 году, Москва требовала от Кишинева прямого диалога с Тирасполем при своем участии в роли посредника.

"Молдова согласилась и приступила к прямому диалогу с марионетками России в надежде, что этот шаг позволит урегулировать конфликт и восстановить территориальную целостность. В 1994 году Молдова предприняла еще одну попытку содействовать урегулированию, официально провозгласив внеблоковый курс и отказавшись от движения к членству в НАТО. Каков был результат этих уступок? Три десятилетия "замороженного" конфликта и никакого урегулирования. Российские военные и оружие до сих пор остаются в Приднестровском регионе Молдовы", - добавил Кулеба.