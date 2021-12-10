Гарантия внеблоковости Украины только разжигает аппетит Путина, - Кулеба

Внеблоковость Украины никоим образом не "уменьшит аппетит" Путина. Предоставление гарантий на этот счет не сделает Россию менее агрессивной.

По словам Кулебы, лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно не вступления Украины в НАТО - игнорировать их.

"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения в внеблоковости Украины или любой другой страны региона никоим образом не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы - вообще их игнорировать", - заявил Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что еще в 2010 году Украина закрепляла за собой статус внеблоковости. Только в 2013 году, во время Революции достоинства, в стране подняли вопрос экономической и политической интеграции с ЕС.

"Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", - добавил Кулеба.