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Гарантия внеблоковости Украины только разжигает аппетит Путина, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 18:22
Гарантия внеблоковости Украины только разжигает аппетит Путина, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Внеблоковость Украины никоим образом не "уменьшит аппетит" Путина. Предоставление гарантий на этот счет не сделает Россию менее агрессивной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно не вступления Украины в НАТО - игнорировать их.

"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения в внеблоковости Украины или любой другой страны региона никоим образом не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы - вообще их игнорировать", - заявил Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что еще в 2010 году Украина закрепляла за собой статус внеблоковости. Только в 2013 году, во время Революции достоинства, в стране подняли вопрос экономической и политической интеграции с ЕС.

"Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", - добавил Кулеба.

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Дмитрий Кулеба Украина Российская Федерация Владимир Путин
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