Глава МИД Украины назвал единственную эффективную стратегию сдерживания России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единственную эффективную стратегию сдерживания России. Она состоит из трех элементов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторскую статью Кулебы американскому изданию Foreign Affair.
"Единственная эффективная стратегия - это применение комплексного пакета сдерживания России, который Украина и партнеры сейчас реализуют", - написал министр.
Кулеба отметил, что первый элемент стратегии состоит из ряда четких политических сигналов России с целью дать понять Кремлю, что Украина - часть Запада и является будущим членом ЕС и НАТО. Он добавил, что суверенитет и территориальная целостность Украины не могут быть предметом переговоров.
Вторым элементом стратегии сдерживания России Кулеба отметил последствия, с которыми Москва должна столкнуться в случае вторжения в Украину.
"Разрабатывая их (санкции - ред.) уже сейчас, мы лишаем себя потребности впоследствии реально их вводить", - уточнил глава МИД.
В качестве третьего элемента пакета сдерживания министр назвал углубление военно-технического сотрудничества стран Запада с Украиной.
"Украина имеет сильное войско, и мы не полагаемся на прибытие иностранных военных. В то же время, нам нужно больше оружия для укрепления обороны. Полезно все, от боеприпасов и медицинского оборудования до высокотехнологичных комплексов, но наиболее острые потребности в усилении противовоздушной и противоракетной обороны", - подчеркнул он.
Напомним, ранее в Госдепе заявили, что США с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае вторжения в Украину.
В свою очередь агентство Bloomberg сообщило о планах США и ЕС ввести санкции в отношении крупнейших российских банков, если Россия нападет на Украину.