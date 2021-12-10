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Глава МИД Украины назвал единственную эффективную стратегию сдерживания России

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 18:24
Глава МИД Украины назвал единственную эффективную стратегию сдерживания России Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единственную эффективную стратегию сдерживания России. Она состоит из трех элементов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторскую статью Кулебы американскому изданию Foreign Affair.

"Единственная эффективная стратегия - это применение комплексного пакета сдерживания России, который Украина и партнеры сейчас реализуют", - написал министр.

Кулеба отметил, что первый элемент стратегии состоит из ряда четких политических сигналов России с целью дать понять Кремлю, что Украина - часть Запада и является будущим членом ЕС и НАТО. Он добавил, что суверенитет и территориальная целостность Украины не могут быть предметом переговоров.

Вторым элементом стратегии сдерживания России Кулеба отметил последствия, с которыми Москва должна столкнуться в случае вторжения в Украину.

"Разрабатывая их (санкции - ред.) уже сейчас, мы лишаем себя потребности впоследствии реально их вводить", - уточнил глава МИД.

В качестве третьего элемента пакета сдерживания министр назвал углубление военно-технического сотрудничества стран Запада с Украиной.

"Украина имеет сильное войско, и мы не полагаемся на прибытие иностранных военных. В то же время, нам нужно больше оружия для укрепления обороны. Полезно все, от боеприпасов и медицинского оборудования до высокотехнологичных комплексов, но наиболее острые потребности в усилении противовоздушной и противоракетной обороны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что США с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае вторжения в Украину.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило о планах США и ЕС ввести санкции в отношении крупнейших российских банков, если Россия нападет на Украину.

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МИД Украины Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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