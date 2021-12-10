Кулеба виключає односторонні поступки по Донбасу. Є досвід Придністров'я

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключає, що Київ піде на односторонні поступки Москві в питанні Донбасу. Оскільки досвід окупованого Придністров'я показує, що прямі переговори з сепаратистами і позаблоковість не дають гарантій відновлення територіальної цілісності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю для Foreign Affairs.
За його словами, ідея натиснути на Україну і примусити до односторонніх поступок і компромісів є необдуманою, і ці кроки не зроблять президента Росії Володимира Путіна більш миролюбним.
"Наприклад, Москва давно вимагає від Києва прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, двома окупованими Росією регіонами на сході України. Україна завжди відкидала цю вимогу з очевидних причин: Росія - сторона конфлікту, і ми не дозволимо їй виставляти себе посередником", - зазначив Кулеба.
Він підкреслив, що історичний досвід показує, що вимога прямих переговорів з окупаційною владою навряд чи задовольнила б Росію. Зокрема, після того, як в Придністровському регіоні Молдови загострився збройний конфлікт в 1992 році, Москва вимагала від Кишинева прямого діалогу з Тирасполем за своєї участі в ролі посередника.
"Молдова погодилася і приступила до прямого діалогу з маріонетками Росії в надії, що цей крок дозволить врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. У 1994 році Молдова зробила ще одну спробу сприяти врегулюванню, офіційно проголосивши позаблоковий курс і відмовившись від руху до членства в НАТО. Який був результат цих поступок? Три десятиліття "замороженого" конфлікту і ніякого врегулювання. Російські військові і зброя досі залишаються в Придністровському регіоні Молдови", - додав Кулеба.
Зазначимо, днями видання AP з посиланням на джерела писало, що США можуть почати чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно погодилася на автономію Донбасу.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що гарантії позаблоковості України тільки розпалять "апетит" російського президента Володимира Путіна.
Крім того, він назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії.