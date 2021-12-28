Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на Украину в дипломатических отношениях "никто не давит". А западные партнеры знают, что "не надо даже пытаться это сделать".

"Распространялись в последнее время слухи, СМИ публиковали, что на Украину давят, тут жмут, там давят. Возможность что-то "настойчиво просить" или давить касательно того, что не отвечает интересам Украины, - такой опции в принципе нет на столе, она снята с повестки дня. Партнеры знают, что не надо даже пытаться это сделать", - отметил министр.

Напомним, также глава МИД оценил роль Украины в консультациях по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые требует Россия от США и НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона является активным участником, который излагает свою позицию.

Добавим, в России заявили, что не видят необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности" и добавили, что в них участвуют только США и РФ.