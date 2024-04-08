UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба і Кемерон обговорили кроки щодо пошуку додаткових Patriot для України

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорили питання пошуку додаткових систем ППО Patriot для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"У розвиток переговорів в штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед систем "Patriot", - написав Кулеба.

Він також подякував Кемерону за підтримку України та позицію Британії, спрямовану на досягнення результатів".

ППО Patriot для України

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Пізніше він сказав, що Україна має отримати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити своє небо від російських ракетних обстрілів.

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Додамо, глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаППОВійна в Україні