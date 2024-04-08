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Кулеба и Кэмерон обсудили шаги по поиску дополнительных Patriot для Украины

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили вопросы поиска дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"В развитие переговоров в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе, мы скоординировали следующие шаги по поиску и доставке в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны, прежде всего систем "Patriot", - написал Кулеба.

Он также поблагодарил Кэмерон за поддержку Украины и позицию Британии, направленную на достижение результатов".

ПВО Patriot для Украины

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией. Позже он сказал, что Украина должна получить 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой для того, чтобы закрыть свое небо от российских ракетных обстрелов.

Также Кулеба 4 апреля на заседании совета Украина-НАТО заявил, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Глава МИД Украины также отмечал, что главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.

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Дмитрий КулебаПВОВойна в Украине