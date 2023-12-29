Кулеба: я хотів би, щоб вибухи в Україні чули там, де пишуть про готовність РФ до переговорів

Відповіддю міжнародної спільноти на масовані ракетні атаки Росії має стати безперервна фінансова та військова підтримка України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Міністр нагадав, що протягом ночі та ранку п’ятниці, 29 грудня, РФ застосувала понад сотню ракет і велику кількість безпілотників для атак по цивільній інфраструктурі України.
"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", - зазначив Кулеба.
За його словами, ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія.
"Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - наголосив глава МЗС.
Російські війська з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.
Російські терористи випустили по Україні 158 ракет та дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збила понад 100 ворожих цілей.
У чотирьох великих містах України внаслідок атаки загорілися будинки.
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