Кулеба: я бы хотел, чтобы взрывы в Украине слышали там, где пишут о готовности РФ к переговорам

Министр напомнил, что в течение ночи и утра пятницы, 29 декабря, РФ применила более ста ракет и большое количество беспилотников для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

"Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны во всем мире. Во всех крупных столицах, штаб-квартирах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, которые пишут о "усталости" или якобы готовности России к "переговорам", - отметил Кулеба.

По его словам, эти звуки - это то, что на самом деле хочет сказать Россия.

"Нашим единственным коллективным ответом может и должна быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", - подчеркнул глава МИД.

Массированная атака по Украине 29 декабря

Российские войска с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

Российские террористы в ночь на 29 декабря выпустили по Украине 158 ракет и дронов-камикадзе. Украинская противовоздушная оборона сбила более 100 враждебных целей.

В четырех крупных городах Украины в результате атаки загорелись дома.

Все, что известно о массированной атаке на этот момент читайте в материале РБК-Украина.