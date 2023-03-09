Польща хоче створити хаб з ремонту танків Leopard для України, але є нюанс

Польща має намір створити хаб з ремонту танків Leopard, які коаліція країн передає Україні. Проте для цього потрібні запчастини, виробництво яких припинили 20 років тому.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі.

Повідомляється, що Блащак провів зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Переговори, зокрема, були присвячені наявності запчастин до танків Leopard, які коаліція країн передає Україні.

Блащак підкреслив, що в иробництво запчастин для танків Leopard 2А4, було зупинено 20 років тому. Тому наразі потрібно відновити процес їхнього виробництва.

"Ми ведемо діалог з німецькою стороною та німецькою промисловістю. Це надзвичайно важливо в ситуації, коли ми хочемо створити хаб, де будуть обслуговуватися та ремонтуватися танки Leopard , які постачаються в Україну. Цей хаб буде побудований на польських заводах у Гливице, у Бумарі (механічний завод "Бумар-Лабенди" - ред.)", - сказав міністр оборони Польщі.

Він зазначив, що для роботи цього заводу потрібні запчастини. Блащак зазначив, що Польща та Німеччина перебувають на зв'язку та ведуть діалог. Він сподівається, що процес буде успішним.

Нагадаємо, Україна отримала від Польщі чотири Leopard 2, країна вже надіслала ще 10 танків.

Окрім того, Bloomberg повідомляло, що між Польщею та Німеччиною виникла напруженість через допомогу Україні. Зокрема, Варшава звинувачує Берлін у відсутності запчастин до танків Leopard, які передаються Києву.

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