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Польща хоче стати фінансовим хабом зі збору коштів для відновлення України

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Варшава, Вівторок 11 квітня 2023 12:56
Польща хоче стати фінансовим хабом зі збору коштів для відновлення України Фото: заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Польща має намір стати фінансовим хабом для України. Щоб через нього забезпечувати грошову допомогу з відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Польщі Артура Собоня в інтерв'ю RMF FM.

"Ми б хотіли, щоб Польща відігравала таку роль як хаб, через який проходитиме фінансування відновлення України. Це те, про що ми справді дбаємо, і ми хочемо, щоб Польща була якомога більше в центрі такого типу проектів", - заявив Собонь.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявляли про намір створити хаб з ремонту танків Leopard, які коаліція країн передає Україні.

Також повідомлялося, що в Польщі створили гуманітарний хаб, де акумулюється допомога, яку надають Україні європейські країни.

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