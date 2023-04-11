Польща хоче стати фінансовим хабом зі збору коштів для відновлення України

Польща має намір стати фінансовим хабом для України. Щоб через нього забезпечувати грошову допомогу з відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Польщі Артура Собоня в інтерв'ю RMF FM.

"Ми б хотіли, щоб Польща відігравала таку роль як хаб, через який проходитиме фінансування відновлення України. Це те, про що ми справді дбаємо, і ми хочемо, щоб Польща була якомога більше в центрі такого типу проектів", - заявив Собонь.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявляли про намір створити хаб з ремонту танків Leopard, які коаліція країн передає Україні.

Також повідомлялося, що в Польщі створили гуманітарний хаб, де акумулюється допомога, яку надають Україні європейські країни.

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