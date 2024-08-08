Кулеба з главою МЗС Норвегії обговорили перспективи розширення коаліції з F-16

F-16 вже в Україні

Нагадаємо, минулого тижня офіційно стало відомо, що Україна отримала від партнерів винищувачі F-16. Цьому передували повідомлення західних ЗМІ про передачу літаків.

Президент Володимир Зеленський у День Повітряних сил ЗСУ, 4 серпня, показав F-16, які вже передали Україні. Поки залишається невідомим, скільки літаків отримали Повітряні сили і які місії вони виконують.

В Україні наголошують, що поки отриманих літаків не достатньо, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті.

Детальніше про те, навіщо Україні F-16 і як вони допоможуть у відбитті російських атак - у матеріалі РБК-Україна.

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