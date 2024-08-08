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Кулеба с главой МИД Норвегии обсудили перспективы расширения коалиции по F-16

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой МИД Норвегии Бартом Эйде. Они обсудили расширение авиационной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter (X).

"Я разговаривал с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде, чтобы согласовать следующие шаги по привлечению новых стран в процесс внедрения формулы мира", - отметил министр.

Кулеба поблагодарил Норвегию за ее участие в коалиции по передаче Украине истребителей F-16.

"Мы обсуждали расширение этой инициативы", - заявил глава МИД.

Министр отметил, что ценит усилия Норвегии увеличить помощь Украине, а также ее решение предпринять дополнительные шаги по укреплению энергетической системы Украины.

 

F-16 уже в Украине

Напомним, на прошлой неделе официально стало известно, что Украина получила от партнеров истребители F-16. Этому предшествовали сообщения западных СМИ о передаче самолетов.

Президент Владимир Зеленский в День Воздушных сил ВСУ, 4 августа, показал F-16, которые уже передали Украине. Пока остается неизвестным, сколько самолетов получили Воздушные силы и какие миссии они исполняют.

В Украине отмечают, что пока полученных самолетов недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.

Детальнее о том, зачем Украине F-16 и как они помогут в отражении российских атак - в материале РБК-Украина.

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МИД УкраиныНорвегияДмитрий КулебаF-16